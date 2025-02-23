اليوم السابع
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قطاع اللاجئين بالكنيسة الأسقفية ينظم يومًا للتوظيف

الأحد، 23 فبراير 2025 10:39 ص
قطاع اللاجئين بالكنيسة الأسقفية ينظم يومًا للتوظيف قطاع اللاجئين بالكنيسة الأسقفية ينظم يومًا للتوظيف
كتب: محمد الأحمدى

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نظم مكتب مصر الملجأ لخدمات اللاجئين، التابع لـ الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يومًا للتوظيف في مسرح كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. 

ويعمل برنامج "بناء القدرات وسبل العيش"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على دعم اللاجئين الباحثين عن عمل، من خلال تقييم مهاراتهم وربطهم بفرص عمل مناسبة، كما يتم تقديم تدريبات مهنية، مثل دورات النظافة الاحترافية، التي تساعد المشاركين على الحصول على وظائف بشهادات معتمدة، مما يمنحهم مصدر دخل ثابت يمكنهم من مواجهة تحديات الحياة.

يأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز قدرات اللاجئين المهنية، ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل، ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم المعيشية.

جدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم دعمه للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، ممن اضطروا إلى مغادرة بلدانهم بسبب النزاعات أو الكوارث. ويسعى المكتب إلى تقديم المساعدات الإنسانية، والدعم النفسي، بالإضافة إلى المساهمة في بناء قدراتهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز احترام الذات.

 







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