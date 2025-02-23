فاكسيرا تعلن توفير تطعيم الجديري المائي في مراكز تطعيمات المصل واللقاح بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

أكدت الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا توفير تطعيم الجديري المائي في مراكز تطعيمات المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

وتابعت الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا تطعيم الجديري المائي هو تطعيم حي للوقاية من الجديري المائي، الذى بيسببه فيروس قادر على الإنتشار بسرعة في التجمعات مثل المدارس والنوادي عن طريق الجهاز التنفسي.

وقالت : المرض مع إنه معروف عنه إنه بيسبب حمى و طفح جلدي مميز، لكن احيانا يكون له أعراض جانبية عالية وخطيرة، تصل لتسمم في الدم و إلتهاب رئوي، ويمكن أن يكون خطر على الجنين حال اصابة الأم الحامل به .



وتابع : التطعيم جرعتين بينهم تلاتة شهور مشيرا الي أن موانع التطعيم تتضمن ارتفاع درجة الحرارة كما انه ممنوع للحوامل، ومرضى نقص المناعة، أو الذين يعالجون بمثبطات المناعة مثل الكورتيزون.