اليوم السابع
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غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير لمدة 55 يومًا

الأحد، 23 فبراير 2025 02:00 ص
غدًا.. الأقباط يبدأون الصوم الكبير لمدة 55 يومًا الكنيسة الأرثوذكسية
كتبت – بتول عصام

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يبدأ الأقباط، غدًا الإثنين، الصوم الكبير، إذ يمتد هذا الصوم لمدة 55 يومًا، ويحمل في طياته أبعادًا روحانية فريدة، فهو رحلة روحانية طويلة تبدأ بأحد الكنوز وتنتهي بعيد القيامة يوم الأحد 20 أبريل في الكنيسة الأرثوذكسية.

ويشمل الصوم الكبير على ثلاثة أصوام، هما: الأربعين المقدسة في الوسط، يسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيد للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام، يعقب ذلك أسبوع الآلام. وكان في بداية العصر الرسولي صومًا قائمًا بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.

وتعتبر أيام الصوم الكبير هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، لأن يسوع المسيح قد صامه. وهو صوم من الدرجة الأولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلي درجات. فله ألحان خاصة، فترة انقطاع أكبر، قراءات خاصة، ومردات خاصة، وطقس خاص في رفع بخور باكر، وبالإضافة إلى مطانيات خاصة في القداسات. ولهذا يوجد للصوم الكبير قطمارس خاص. كما أنه تقرأ فيه قراءات من العهد القديم، وهكذا يكون له جو روحي خاص.
 







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الصوم الكبير

بداية الصوم الكبير

عيد القيامة

صوم عيد القيامة

الكنيسة

الكنيسة الأرثوذكسية



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