عبد القوى خليفة: تكلفة إنشاء 4 محطات مياه بغزة 800 مليون دولار تقريبا

كتبت آية دعبس

أكد زكى عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، ضرورة البدء فى عمليات إعمار غزة بإعمار مؤقت مراعاة لظروف فقد الأهالى فى القطاع للمأوى، لسرعة توفير مقومات الحياة لهم، على أن يليه الإعمار الدائم بما يشمله من بنية تحتيه.



وأضاف عبد القوى خليفة، وزير المرافق السابق، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين حول إعادة إعمار غزة: ان توفير حلول سريعة عاجلة لتوفير مياه الشرب لنحو 2 مليون مواطنفى غزة، خاصة أنهم فى القطاع كانوا يعتمدون على مياه الآبار، حيث يمكن الكشف على تلك الآبار وإمكانية الاعتماد عليها بمضخات وإعادة تأهيلها، مشيرا إلى أن القيمة التقديرية المفترضة للبنية التحتية، والتى قد تتغير خلال العمل على أرض الواقع وبوصول البيانات الدقيقة من الجانب الفلسطينى، تشير إلى أن 4 محطات مياه تتكلف 800 مليون دولار، وخطوط النقل 100 مليون دولار، وشبكات الصرف الصحى 50 مليون دولار، ومحطتين لمعالجة الصرف الصحى بحوالي 200 مليون دولار.



وأكد عبد القوى على ضرورة توفير حلول سريعة لتوفير مياه الشرب لمواطنى غزة.