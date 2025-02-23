زكى عابدين: نستهدف من لجنة نقابة المهندسين الوصول لخطة إعمار لغزة قابلة للتنفيذ

كتبت آية دعبس

قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، إن تشكيل اللجنة فى الأساس انطلاقا من دور النقابة الفنى، حيث تضم كل المهندسين المصريين وتتعامل مع كل المهندسين العرب، مشيرا إلى أن اللجنة بعد التشكيل تجتهد للحصول على المعلومات الكافية حول حجم الدمار في غزة، والامكانيات المتوفرة لدعم عمليات الإعمار، لافتا إلى وجود تنسيق مع النقابات فى الجانب الفلسطينى.



وأضاف عابدين، خلال كلمته بمؤتمر نقابة المهندسين حول إعادة إعمار غزة: نهدف من عقد المؤتمر مناقشة كافة الأفكار والمحاور الممكنة تنفيذها على أرض الواقع، مع مع تم إعداده من خطط، مؤكدا أن إعادة الإعمار عمل شاق، وجدير بمشاركة كافة المهندسين المصريين ممن يملكون امكانيات وخبرات تؤهلنا لوضع خطة للإعمار بشكل فعلى، لافتا إلى أن الخطة ستكون " تحت أمر الدولة".



وتنظم نقابة المهندسين، ندوة موسعة تحت عنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الهندسة والمهندسين"، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والمهندسين والخبراء المتخصصين في كافة التخصصات الهندسية وبينها مجالات التخطيط العمراني، الإسكان، الطاقة، والبنية التحتية وغيرها، تستهدف وضع استراتيجية لإعادة الإعمار، يتم تنفيذها على عدة مراحل وصولا إلى مجتمع تتوفر به حياة لائقة للأشقاء الفلسطينيين.