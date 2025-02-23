شوارع الأقصر تتزين وتتجمل بالفانوس والهلال لاستقبال شهر رمضان المبارك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقدم مسئولي مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، على تنفيذ أعمال تزيين عدد من الشوارع الرئيسية والميادين بمجسمات من الفوانيس والنجوم والأَهِلَّة، تكسوها أنوار الليد الملونة، تزامناِ مع إقتراب شهر رمضان المبارك وسط أجواء من البهجة والسرور بين المواطنين في ميادين وشوارع مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإهتمام بمشاركة المواطنين في احتفالاتهم والتواجد الميداني في الأعياد والمناسبات الدينية.

وأوضح الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إن هذه المجسمات نفذتها رئاسة مجلس مدينة الأقصر بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عماره، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر حاتم جابر، وأيمن حسين رئيس حي وسط كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بمثل هذه الأعمال لحرص المحافظة على مشاركة المواطنين فرحتهم في الابتهاج باستقبال شهر رمضان المبارك، وبإبراز مظاهر البهجة بالمحافظة وتزيين شوارعها وميادينها.

واستهدفت أعمال التزيين عدد من المناطق داخل نطاق حي وسط أولاً وهي كالآتي:- ( كورنيش النيل وميدان المحطة وميدان سيدي ابو الحجاج)، وجارِ إستكمال الأعمال في مناطق أخرى، مضيفاً أنه تتم أعمال التزيين بصورة سنوية حيث أن شكل الديكورات الخاصة بتزيين الميادين تتطور وتتجدد بشكل ملحوظ كل عام قبل حلول الشهر الكريم.

وكان قد نجح مسئولي مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور على الشرابي رئيس المدينة، في حل شكوى أهالى شارع الجوازات بمنع وقوف عربات الحنطور داخله، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها، حيث بدأت تفاصيل القصة بورود شكوى في إحدى صفحات التواصل الإجتماعي بشأن تحول شارع الجوازات أعرق شارع سياحي بالأقصر والمتفرع من شارع خالد بن الوليد، والذي يضم أقدم مكتبة سياحية إلى جانب العديد من شركات السياحة، أصبح يعاني من انتشار عربات الحنطور بشكل عشوائي وانتشار روث الخيول والروائح الكريهة.



شوارع الأقصر تتزين وتتجمل بالفانوس والهلال



الأقصر تتجمل قبل قدوم شهر رمضان المبارك