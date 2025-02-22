مدينة الأقصر تحل شكوى أهالى شارع الجوازات بمنع وقوف عربات الحنطور داخله

الأقصر – أحمد مرعى

نجح مسئولي مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، في حل شكوى أهالى شارع الجوازات بمنع وقوف عربات الحنطور داخله، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها.

وبدأت تفاصيل القصة بورود شكوى في إحدى صفحات التواصل الإجتماعي بشأن تحول شارع الجوازات أعرق شارع سياحي بالأقصر والمتفرع من شارع خالد بن الوليد، والذي يضم أقدم مكتبة سياحية إلى جانب العديد من شركات السياحة، أصبح يعاني من انتشار عربات الحنطور بشكل عشوائي وانتشار روث الخيول والروائح الكريهة.

وفور وصول الشكوى أصدر اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تعليماته لرئيس حي جنوب حسن عبده لحل المشكله، فأرسل فريق من رجال عمال النظافة بالتنسيق مع المشرف المختص، بقيادة محمد عبده نائب رئيس الحي لنظافة شارع الجوازات وشارع سان جوزيف ورشه بالمياه، كما تم تكليف إدارة النقل البطئ بعدم وقوف عربات الحنطور بالشارع فضلاً عن نظافة الحاويات بالمواد المطهرة للحفاظ على المظهر الحضاري والمنظر الجمالي للحي.

وقد نفذ مجلس مدينة الأقصر حملات نظافة مكثفة بهدف رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع، حيث قام حى وسط بقيادة أيمن حسين رئيس الحي، بتنفيذ أعمال نظافة وغسيل شارع كليوباترا وتفرعاته من خلال رجال ومعدات منطقة وسط الوردية الليلية بقيادة رئيس الوردية الليلية، وكذلك نظافة المنطقة وغسيل الأرصفة تحديداً خلف جمعية الشبان المسلمين وحديقة الطفل بطريق الكباش بحري، وتهذيب وقص الأشجار المحيطة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الحدائق والبساتين، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر ، إلى جانب صب دوران جزيرة المطحن حتى لا تتعرض للهدم من قبل السيارات المارة بالمنطقة، وأسفرت حملات النظافة بالحي عن رفع 6 أطنان قمامة وتراكمات.



رش شارع الجوازات بعد رفع مخلفات عربات الحنطور