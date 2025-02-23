رفع 45 طن تراكمات ومخلفات بقرى مدينة الزينية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المدينة الزينية شمال الأقصر، في فك شدة خشبية بالزينيه قبلي على مساحة 120 مترا تقريباً لبناء الدور الرابع علوي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك بحضور نائب رئيس المركز ومدير الإدارة الهندسية ومسؤل القسم الفني.

وفي سياق متصل، تابع رئيس مدينة الزينية، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها، وأسفرت الأعمال عن رفع حوالي 45 طن تقريباً من التراكمات الترابية والمخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وظهور الشوارع بالمظهر اللائق.

كما تابع رئيس المركز سير العمل بالمدينة والقرى التابعة لها وذلك لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفى إطار تكثيف أعمال المرحلة الأولى للموجة 25 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، حيث أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدان و6 سهم و 3 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.