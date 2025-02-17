رئيس مدينة الزينية يتابع انضباط الأسعار بسوق اليوم الواحد في قرية المدامود بحرى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، جولة للمرور على سوق اليوم الواحد بقرية المدامود بحري، لمتابعة أسعار السلع الغذائية وغيرها من أسعار الفاكهة والخضروات بهدف التصدي لجشع التجار ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة التواجد الميداني لرؤساء المراكز والمدن والتواصل مع المواطنين.

وتابع رئيس مركز ومدينة الزينية، أعمال تركيب المطبات الصناعية بالشارع الرئيسي (مصر- أسوان) بنطاق مدينة الزينيه، وكذلك أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها، حيث أسفرت أعمال حملات النظافة عن رفع حوالي 60 طن تقريباً من التراكمات الترابية والمخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، وأيضاً جارى استكمال أعمال تركيب كشافات الإنارة بقرية الصعايدة وذلك لسهولة الرؤية الليلية حفاظاً على سلامة المواطنين من المخاطر.

وفي سياق متصل، تابع رئيس المركز أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية العشي بتركيب كشافات الإنارة بالقرية وذلك لسهولة الرؤية الليلية حفاظاً على سلامة المواطنين من المخاطر ، وكذلك أعمال قص وتهذيب الأشجار بقرية المدامود بحري بالطريق السريع (مصر- أسوان) الزراعي لظهور الطريق بالمظهر اللائق، وتمت كافة الأعمال تحت إشراف نائب رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس قرية الصعايدة والمتابعة الميدانية وسكرتير القرية ومسؤول النظافة بالقرية.

وتابع رئيس مركز ومدينة الزينية، أعمال إصلاح العطل بماسورة مياه مدرسة الحرية بالعشي وعلى الفور من خلال التواصل مع رئيس القرية والتنسيق مع الجهات المعنية ، وتم الإصلاح بشكل كامل، وفي سياق متصل تابع رئيس المركز بالتنسيق مع إدارة التموين بالزينية سير عمل سوق اليوم الواحد بقرية العشي والذي أقيم يوم الأربعاء الماضى، وتم التواصل مع المواطنين من خلال جولته في السوق وأعرب جميع المواطنين عن مدى رضاهم عن الأسعار، وتوفير جميع مستلزماتهم من السلع الغذائية وغيرها مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، وأيضاً تمت متابعة أعمال الصرف الصحي بقرية الصعايدة حيث يجرى العمل على قدم وساق استعدادا لافتتاح محطة رفع الصرف الصحي الصعايدة.



رصد انضباط الأسعار بسوق اليوم الواحد في قرية المدامود بحرى



رئيس مدينة الزينية يتابع انضباط الأسعار بسوق اليوم الواحد