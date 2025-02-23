رئيس وزراء العراق يبحث مع الاياتا رفع الحظر الجوي الأوروبي عن الخطوط الجوية

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إيلاء ملف إجراءات رفع الحظر الجوي الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية الأهمية القصوى.



جاء ذلك خلال لقاء السوداني ، مع وفد "الاياتا"، لبحث إجراءات رفع الحظر الجوي الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية.



واستعرض الجانبان خلال اللقاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"، اليوم /الأحد/، جهود العراق واجراءاته بخصوص إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، ونسب التنفيذ في الخطة التي أعدتها اللجنة المكلفة بتحقيق متطلبات رفع الحظر، بالإضافة إلى مناقشة جهود العراق في مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وتطبيق الأتمتة في جميع مفاصل العمل فيها، وكذلك في مجال رفع قدرات الشركة وتطوير مهارات كوادرها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ونقل البضائع.



وأكد السوداني، المتابعة المستمرة لعمل اللجنة المكلفة برفع الحظر، وتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استكمال عملها والايفاء بكل متطلبات هذا الأمر، والعمل بالتوازي لتطوير منشآت شركة الخطوط والالتزام بالمعايير الدولية، وكل ما يستجد من تطورات في مجال النقل الجوي العراقي.