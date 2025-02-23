جهود محافظة الدقهلية والطب البيطرى فى الحفاظ على الثروة الحيوانية.. تفاصيل

الدقهلية شريف الديب

تولي محافظة الدقهلية، اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الثروة الحيوانية، وتعزيزها من خلال تنفيذ خطط وبرامج متعددة تشمل التحصين، التوعية، وتحسين السلالات في إطار الحملة القومية الثالثة لمكافحة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تم تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والجهات المحلية، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ قوافل بيطرية علاجية مجانية للتحصين والكشف على رؤوس الماشية والدواجن ومقاومة الأمراض، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض، كما تم تحصين أكثر من 4 آلاف رأس ماشية بالمجان في الدقهلية.

في سبيل زيادة الثروة الحيوانية وتحسين السلالات، نجحت إدارة التلقيح الاصطناعي في تلقيح 7416 بقرة و3483 جاموس، مما يساهم في زيادة الإنتاج، كما تم عقد 521 ندوة إرشادية للتوعية بأهمية التحصينات للحفاظ على الثروة الحيوانية، استفاد منها 7092 مواطنًا.

تتضافر جهود كافة الأجهزة المعنية مع مديرية الطب البيطري لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بأهمية التحصين للحفاظ على حيواناتهم من الأمراض وحمايتها، وتؤكد هذه الجهود التزام محافظة الدقهلية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها كهدف قومي، والعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية احتياجات المواطنين.

تُعَدُّ القوافل البيطرية في محافظة الدقهلية جزءًا حيويًا من الجهود المبذولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمربين. تعمل هذه القوافل على تقديم خدمات بيطرية مجانية تشمل الكشف، العلاج، التحصين، والتوعية الإرشادية في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

وتهدف القوافل الطبية إلى تقديم الرعاية الصحية: تشمل علاج الأمراض الباطنية، التنفسية، التناسلية، الجلدية، والبولية للحيوانات، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية والتلقيح الاصطناعي والكشف بالسونار.

والتحصين ضد الأمراض: تنفيذ حملات تحصين ضد أمراض مثل الحمى القلاعية، حمى الوادي المتصدع، والجلد العقدي، بهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

والتوعية والإرشاد: عقد ندوات إرشادية ولقاءات توعوية للمربين حول أهمية التحصينات وطرق الوقاية من الأمراض، مما يساهم في تعزيز الوعي الصحي البيطري.

أسفرت هذه الجهود عن تحصين وكشف وعلاج أكثر من 12 ألف رأس ماشية وطيور، بالإضافة إلى إجراء أشعة سونار، مما ساهم في تحسين الحالة الصحية للحيوانات وزيادة الوعي الصحي البيطري بين المربين.

تؤكد هذه القوافل التزام محافظة الدقهلية بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية كجزء أساسي من الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.



