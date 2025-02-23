تسليم 2500 كارت "تكافل وكرامة" لدعم الأسر المستحقة بمركز ومدينة سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

انتهى حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، من فحص وإنهاء التظلمات وتسليم 2500 كارت «تكافل وكرامة» للأسر المستحقة بمركز ومدينة سوهاج، فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرفع المعاناة عن الأسر المستبعدة من برنامج "تكافل وكرامة".

جاء ذلك خلال حفل أقيم باستاد سوهاج، بحضور اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، ووكيل ووزارة الأوقاف ورجال الدين المسيحى، منى مازن والنائب غاده القاضي عضو مجلس النواب ومى ببوح عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات هيئة مكتب الحزب بسوهاج.

وأكد اللواء محمد مصطفى، أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثانية بالمحافظة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وأنه سوف يتم فحص مايقرب من 5000 تظلم.

من جانبه، أوضح ممثلو حزب مستقبل وطن، أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، مؤكّدين استمرار العمل لتلبية احتياجات الأسر المستحقة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقد لاقى الحفل - الذى بدأ بتلاوة للقرآن الكريم، وتضمن أغانى وطنية، وكلمات لممثلو الحزب، والتضامن الإجتماعى، وممثل عن الأزهر، وممثل عن الكنيسة - تفاعلًا واسعًا من الحضور، إشادة بالدور الفاعل للحزب في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



قيادات من الأزهر والأوقاف



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