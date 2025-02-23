بعد وعكة صحية.. شيخ الأزهر يبعث رسالة إلى بابا الفاتيكان.. التفاصيل

كتب لؤى على

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى بابا الفاتيكان جاء فيها : أدعو الله أن يمنَّ على أخى العزيز البابا فرنسيس بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية؛ ليستكمل مسيرته فى خدمة الإنسانيَّة.

وكان قد أكد الفاتيكان، فى بيان صدر صباح اليوم الأحد، أن البابا فرانسيس أمضى ليلة هادئة بعد الأزمة التنفسية التى تعرض لها أمس والتى جعلت من الضرورى تلقيه "أكسجين عالى التدفق " لمساعدته على التنفس، كما أنه تلقى أيضا عمليات نقل دم بعد أن أظهرت الاحتبارات انخفاض فى عدد الصفائح الدموية.



وأكد الفاتيكان، أن البابا فرنسيس أمضى ليلته فى حالة من الهدوء بعد تعرضه لأزمة تنفسية وتلقيه عمليات نقل دم، وفقا لموقع الفاتيكان نيوز.

وفى بيان موجز عن حالة البابا هذا الصباح، لم يكن هناك أى ذكر لما إذا كان فرانسيس مستيقظا أو تناول وجبة الإفطار، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وكان البابا يعانى من أزمة تنفسية ربوية طويلة الأمد، الأمر الذى تطلب أيضا استخدام الأكسجين عالى التدفق، وفقًا للتقرير الطبى الذى صدر بعد ظهر أمس السبت، وأضاف أن "فحوصات الدم التى أجريت كشفت أيضا عن نقص الصفائح الدموية (الصفائح الدموية فى الدم بكمية أقل من الطبيعي) مصحوبة بفقر الدم، ما استدعى نقل الدم".

وأكد الأطباء فى مستشفى جيميلى فى روما أن "البابا ليس خارج دائرة الخطر".

وقال الأطباء، أن حالة فرانسيس غير مؤكدة بالنظر إلى سنه وضعف حالته الصحية ومرض الرئة الذى يعانى منه مسبقا.

فى هذه الأثناء، تستمر فعاليات اليوبيل فى الفاتيكان، حيث يتم الاحتفال بذكرى الشمامسة اليوم. وسيتم استبدال البابا فرنسيس بنائب رئيس دائرة التبشير، رينو فيسيكيلا، الذى سيرأس القداس فى كنيسة القديس بطرس، ولن يتم نشر سوى نص صلاة التبشير الملائكى التى كتبها البابا، كما حدث الأسبوع الماضي.

وخضع بابا الفاتيكان لعملية جراحية فى الرئة عندما كان صغيرا، مما يزيد من تعرضه لمضاعفات الجهاز التنفسي. وأكد الأطباء أن التهديد الرئيسى لصحته سيكون فى حالة وصول العدوى إلى مجرى الدم، وهو ما قد يؤدى إلى تعفن الدم، وهى حالة خطيرة تهدد الحياة.