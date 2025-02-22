شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس الـ95

كتب لؤى على

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الـ 95 على تأسيس المملكة.

وبهذه المناسبة، يعرب الأزهر عن تقديره لمواقف جلالة الملك وسمو ولي العهد تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدرًا العلاقة الوثقى التي تجمع بين الأزهر والمملكة من قديم الزمان، داعيًا المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ المملكة العربية السعودة وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم على الأمتين العربية والإسلامية الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.