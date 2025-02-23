بحوث الصحراء يعقد اجتماع مجلس الإدارة في دورته الخامسة والتسعين

كتبت أسماء نصار

عقد مجلس الإدارة الخامس والتسعون لمركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور حسام شوقي رئيس مجلس الإدارة ورئيس المركز وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ونواب المركز و رؤساء الشعب البحثية بالمركز، لمناقشة إنجازات المركز خلال الفترة السابقة والخطة المستهدفة المستقبلية وبعض الموضوعات الادارية الخاصة بالعاملين بالمركز.

وأكد شوقي أن عام 2024 في مركز بحوث الصحراء نقلةً نوعيةً في مسيرة المركز، حيث حقّق إنجازاتٍ استثنائية في مختلف مجالات عمله، بدءا من البحوث التطبيقية وصولا إلى التنمية المستدامة، ومرورًا بالشراكات الاستراتيجية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى خدمة صحراء مصر، والمساهمة في بناء مستقبلٍ مزدهرٍ للبلاد.

و استعرض جهود المركز في إيجاد حلولٍ للتحديات الزراعية، من خلال إجراء دراساتٍ حقلية متخصصه تهدف إلى فهم خصائص التربة وتحديد المحاصيل المناسبة لظروف الملوحة المرتفعة، ووضع برامج لإدارة التربة وتحسين إنتاجيتها.

كما أوضح رئيس المركز أن المركز يقوم بالتواصل مع المزارعين من أبناء سيناء والمنتفعين من مشروع التجمعات التنموية بالتعرف علي أهم الاحتياجات التنموية لخدمة التنمية الزراعية من خلال مراكز لتقديم الخدمات الزراعية المتكاملة بشمال وجنوب سيناء .

وصرح شوقي بأن المركز ساهم في تجهيز هذه المراكز بأحدث الأجهزة العلمية لدعم التنمية الزراعية ومواجهة تحديات استصلاح الأراضي الصحراوية، مؤكدًا علي أهمية القوافل الإرشادية التي يقوم بها خبراء المركز في توعية ورفع قدرات المزارعين والمنتفعين من المشروعات الزراعية وان العمل الميداني هو الأساس في مراجعة وتنفيذ الممارسات الزراعية المثلي التي تعمل علي الحفاظ علي الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل المنزرعة.

ويقدم المركز خدماته التنموية علي المجتمعات البدوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق النائية، بالإضافة إلى دعم المرأة البدوية والمعيلة بالتجمعات بمشروعات الإنتاج الحيواني كنماذج يحتذي بها في ظل تمكين المرأة اقتصادياً وإشراكها في عملية التنمية.

