الكنيسة ترسم خمسة كهنة جدد لإسنا وأرمنت

كتب: محمد الأحمدى

ترأس الأنبا بيمن مطران قوص ونقاده قداس رسامة خمسة كهنة جدد للخدمة بكنائس إسنا وأرمنت.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني كلف الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، برسامة الكهنة الجدد، وتمت رسامتهم كهنة عموم. وهم:

- الشماس إيهاب سمير كاهنًا باسم القس غطاس.

- الشماس بيشوى إبراهيم كاهنًا باسم القس صرابامون.

- الشماس هاني لمعي كاهنًا باسم القس جورجيوس

- الشماس جرجس رفله كاهنًا باسم القس جرجس.

- الشماس ميشيل أنور كاهنًا باسم القس تواضروس

وأقيمت صلوات القداس والرسامة في دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا، وشارك فيها إلى جانب صاحبي النيافة الأنبا بيمن، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت والمشرف على دير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا، أصحاب النيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو، والأنبا بيشوي أسقف أسوان.



وشارك في الصلوات الآباء كهنة إسنا وأرمنت وعدد من كهنة أسوان والأقصر ومن رهبان من دير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو ودير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا وأعداد كبيرة من أبناء إسنا وأرمنت.