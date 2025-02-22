البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد بالكاتدرائية

كتبت - بتول عصام

يترأس، الآن، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس رسامة آباء كهنة جدد خلال عام 2025م، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور عددًا أساقفة وأحبار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما شهد، أمس، البابا تواضروس، الجلسة الافتتاحية لمجلس الشباب السكندري التي عقدت بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

واختتم اللقاء بكلمة قداسة البابا والذي قدم الشكر في بدايتها للآباء الأساقفة، ولوكيل عام البطريركية والآباء الكهنة الحضور لمتابعتهم لولادة عمل جديد يخدم الشباب بالإسكندرية، والذي يعتبر باكورة متميزة لقيادة الشباب والتفكير في مستقبل خدمتهم.