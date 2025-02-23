اليوم السابع
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الطقس اليوم الأحد 23-2-2025.. ذروة الموجة شديدة البرودة وأهم الظواهر الجوية

الأحد، 23 فبراير 2025 10:47 ص
الطقس اليوم الأحد 23-2-2025.. ذروة الموجة شديدة البرودة وأهم الظواهر الجوية الطقس وأجواء شديدة البرودة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 23-2-2025 ، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 23-2-2025 ، كما يلى :

استمرار الموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

تصل الموجة شديدة البرودة لذروتها بانخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة .

اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

سرعة الرياح بين 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار .

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.

 

 







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