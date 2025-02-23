البرلمان العربي يعقد لجنة فلسطين ولجانه الأربع الدائمة تمهيدًا لجلسته العامة

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يعقد البرلمان العربي لجنة فلسطين، غدًا الاثنين، ولجانه الأربع الدائمة وهي: لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، بعد غد الثلاثاء، تمهيدًا لأعمال جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع وكذلك الجلسة الخاصة التي خصصها البرلمان العربي بشأن فلسطين والتي تأتي تحت شعار "إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة"، والمقرر عقدهما يوم الأربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ومن المقرر أن تناقش لجان البرلمان العربي في اجتماعها عددا من الموضوعات الهامة، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مستجدات الأوضاع السياسية في الدول العربية، كما ستناقش رؤية برلمانية لتفعيل الدبلوماسية الوقائية لما لها من دور هام في الحد من النزاعات والصراعات وتسهم في بناء وصيانة الأمن والسلم، حيث يشارك أعمال هذه اللجنة ممثل عن المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب.



وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية متابعة الاستراتيجية العربية للاقتصاد الأزرق والتي يعكف البرلمان العربي على العمل عليها والتي جاءت انطلاقًا من حاجة الدول العربية للارتقاء بهذا المجال الواعد وما يمثله من أهمية بالغة لتنمية الاقتصاديات العربية والاستخدام المستدام للموارد البحرية، وتحسين سبل العيش، وخلق فرص العمل مع الحفاظ على صحة النظم البيئية البحرية، إضافة إلى بحث سبل التعاون مع المنظمات الاقتصادية في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وتوسيع آفق التعاون بما ينعكس بتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.



كما تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان رؤية حماية الرموز والمعتقدات الدينية، ومشروع قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة فضلًا عن رؤية عربية بشأن النازحين واللاجئين.



وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، عددا من الموضوعات وهي، بحث موضوع الرعاية الصحية للموجودين في دائرة الصراعات والنزاعات والحروب، كما تناقش الوثيقة العربية لتعزيز فرص التطوع لكبار السن، وكذلك ترتيبات الندوات الخاصة بحماية القيم المجتمعية، وكذلك حماية الآثار العربية.