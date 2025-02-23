إجراء 1277 حالة تركيب دعامات بوحدة قسطرة مستشفى منوف العام خلال عام

المنوفية - محمد فتحى

تعد وحدة قسطرة القلب بمستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية، من أفضل الوحدات على مستوى المحافظة، فى إجراء عمليات القسطرة، حيث تخدم جميع مراكز المحافظة وجزء من محافظة البحيرة نظرا لقرب مركز كوم حمادة من المستشفى .

وأكد الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أننا نعمل على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمنوفية، فى شتى أنحاء مستشفيات المحافظة بتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم إجراء 1273 حالة، بمتوسط شهرى 106 حالات، عقب مرور عام من العمل المتواصل في وحدة القسطرة القلبية بمستشفى منوف العام بقيادة الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى .

ومن جانبه، أكد الدكتور حاتم طاحون مدير عام مستشفى منوف، ان إحصائيات الحالات التى تم إجرائها بوحدة قسطرة قلب منوف جاءت كالأتى 1146 حالة طوارئ، 908 حالات قسطرة علاجية، 131 حالة قسطرة تشخيصية طبيعية، 104 حالات قسطرة تشخيصية أظهرت ضيقًا بسيطًا يتطلب العلاج الدوائي 130 حالة استدعت جراحة قلب مفتوح، بتوزيع المرضى وفقًا للجنس:54.1% سيدات ،45.9% رجال.

وأضاف مدير عام مستشفى منوف، أن نسبة النجاح في الحالات غير الطارئة: 100 %، نسبة النجاح في الحالات الطارئة: 98.1%، نسبة الوفيات في الحالات غير الطارئة: 0%، وبلغت نسبة الوفيات في الحالات الطارئة: 1.4% "مقارنة بالمعدلات العالمية التي تصل إلى 3.7%"، مشيرا إلى إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق إلا بجهود جميع القائمين على المنظومة الطبية، من وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية وإدارة المستشفى، بالإضافة إلى هيئة الطوارئ والإسعاف التي تعمل على مدار الساعة .

وأثني مدير المستشفى، على فريق وحدة القسطرة من عمال وأمن وتمريض وفنيين وأخصائيين، تحت إشراف نخبة من الإستشاريين.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفي ، قد إفتتح وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى منوف العام، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، تبرع بها أحد الأشخاص، وشهد إجراء قسطرة لحالة مرضية، موجها بإطلاق اسم المتبرع على وحدة قسطرة القلب الجديدة عرفانا لدوره المتميز وتفعيلا لدور المشاركة المجتمعية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن وحدة قسطرة القلب ستكون خطوة عالية المستوى للخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث ستضم أحدث الأجهزة العالمية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال.