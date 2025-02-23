أهلا رمضان بأسيوط.. خطة متكاملة لافتتاح 150 معرضا لبيع السلع بتخفيضات 30%

أسيوط - هيثم البدرى

استعدت محافظة أسيوط لشهر رمضان المبارك، بـ150 معرضا من معارض "أهلا رمضان"، وذلك لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وعن كاهل الأسر خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بشكل لائق.

ومن جهته قال خالد محمد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن، وفتح معارض بالتنسيق بين كافة الجهات لتقديم سلع غذائية بتخفيضات كبيرة وخاصة في شهر رمضان المبارك، في ظل اقبال الأسر علي شراء المنتجات والسلع الغذائية والإستهلاكية .

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه سيتم إفتتاح 150 معرض من معارض "أهلا رمضان" في مناطق استراتيجية بكافة مراكز المحافظة، وذلك لتسهيل وصول المواطنين إليها وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك بإشراف ومتابعة مديرية التموين، وتشمل المواد الغذائية الأساسية كـ"السكر والأرز والزيت والمكرونة"، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلتها بـ 10إلى 30% على السلع الموجودة داخل المعارض.

ومن جهته قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن القضايا التي تمس المواطن تأتي علي قائمة أولويات اهتمامات الحكومة خاصة إستعدادات شهر رمضان المعظم، مؤكدا علي الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ اسيوط، على أهمية تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية وتعزيز التنسيق لضمان استدامة توافر السلع الأساسية والإستراتيجية استعداداً للشهر الفضيل لافتاً إلى الجهود المبذولة لتنفيذ معارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم المواطنين قبيل الشهر الكريم بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد محافظ أسيوط، على المتابعة اليومية للأسواق ومواصلة شن الحملات الرقابية وفحص المعروض من المواد الغذائية والمنتجات في الأسواق لضمان جودتها والتأكيد على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه التلاعب في حق المواطن وصحته، خاصة وأن المحافظة تضع قضية ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة على رأس أولوياتها.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تفقد مزرعة الثروة الحيوانية بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، وذلك للإطمئنان على سير العمل، في إطار استعدادات المحافظة لإستقبال شهر رمضان الكريم وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة خلال الشهر المبارك.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الزيارة تأتي في إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية وبالأخص اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين، حيث تتضمن خطة المحافظة خلال شهر رمضان الكريم إقامة معارض "أهلاً رمضان" وفتح منافذ بيع في كافة مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم عبر المزارع التابعة للمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مزرعة بني مر تعد واحدة من أهم مشروعات الثروة الحيوانية التي تنفذها المحافظة، حيث تقوم بتربية وتسمين الماشية بشكل مستدام بهدف توفير اللحوم الطازجة للمواطنين بأسعار تنافسية وبجودة عالية وذلك ضمن سلسلة من المبادرات التي تضمن توفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار.

وأضاف أبو النصر أن هناك تنسيقا مستمراً مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية لضبط أسعار اللحوم في الأسواق وتفعيل دور المجمعات الإستهلاكية من أجل تقديم اللحوم بأسعار مخفضة لجميع المواطنين، مؤكداً أن المحافظة تضع أولوية قصوى لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية خلال الشهر الكريم، سواء من خلال مزارع الثروة الحيوانية أو من خلال المعارض والمنافذ التي تقام في جميع أنحاء المحافظة لتسهيل الحصول على السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأكد المحافظ، أن الدولة تقوم بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية والتخفيف عن كاهل الأسر في شهر رمضان المبارك، حيث تهدف هذه المعارض إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الرئيسية مثل السكر والأرز والزيت والمكرونة، بالإضافة إلى اللحوم والخضروات والفواكه بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن المعارض والمنافذ تم توزيعها في أماكن إستراتيجية داخل الحي لتسهيل وصول المواطنين إليها، مشيراً إلى أن معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" تشمل أيضاً عروضاً مخفضة للعديد من السلع الإستهلاكية الأخرى التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم، وبأسعار تصل إلى 35% أقل من السوق العادي.



معارض أهلا رمضان بأسيوط



معارض أهلا رمضان بأسيوط



معارض أهلا رمضان بأسيوط



معارض أهلا رمضان بأسيوط



معارض أهلا رمضان بأسيوط



معارض أهلا رمضان بأسيوط



معارض أهلا رمضان بأسيوط