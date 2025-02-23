أسعار الخضراوات والفواكه بالأسواق اليوم الأحد 23-2-2025 فى المنوفية

تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة في مدن وقرى محافظة المنوفية، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، انخفاضًا في أسعار بعض السلع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار الخضراوات:
الطماطم: 4 جنيهات للكيلو جرام.
الجزر (بدون عروش): من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو جرام.
الخيار: بين 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو جرام.
الباذنجان الرومي: من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو جرام.
الفلفل الحامي: من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو جرام.
البطاطس: بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو جرام.
البصل: من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو جرام.
الكوسة: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو جرام.
الباذنجان البلدي: من 11 إلى 13 جنيهًا للكيلو جرام.
أسعار الفاكهة:
الفراولة: 25 جنيهًا للكيلو جرام.
التفاح: من 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو جرام.
اليوسفي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو جرام.
الجوافة: من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو جرام.
الموز: من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو جرام.
البرتقال: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو جرام.