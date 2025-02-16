هايبر القابضة للصناعات الغذائية يتصدر معرض أهلا رمضان بمدينة نصر والسلع بتخفيضات 30%

كتب مدحت وهبة تصوير محمد فهيم وحسن محمد

حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين على تجهيز هايبر بمساحة كبيرة داخل معرض أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر، حيث توفر الوزارة كافة منتجات السلع الغذائية بكافة أنواعها واللحوم الطازجة والدواجن والخضراوات والفاكهة وياميش بتخفيضات تصل إلى 30% .



وتنفيذا لتكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تجهيز هايبر بمساحة كبيرة داخل معرض "أهلا رمضان" الرئيسى 2025 بمدينة نصر، حيث توفر الشركة كافة المنتجات من لحوم طازجة وداجن مجمدة وسكر وزيت الطعام وأرز وسمن وجبن ,ألبان وعصائر وياميش رمضان وتمر هندى وبلح جاف ونصف جاف، وكافة منتجات رمضان بأسعار مخفضة، كما حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية على تجهيز جناح لعرض منتجات الخضراوات والفاكهة والأسماك المجمدة والطازجة وكل ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وغير غذائية مثل المنظفات .



وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء برفقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مساء اليوم معرض"أهلا رمضان 2025 الرئيسى بمدينة نصر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.



مصطفى مدبولى بمعرض اهلا رمضان بعد افتتاحه



وزارة التموين