اليوم السابع
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وزير التموين يتفقد مراحل إنتاج مصنع الورق بقوص فى قنا

السبت، 22 فبراير 2025 03:11 م
وزير التموين يتفقد مراحل إنتاج مصنع الورق بقوص فى قنا وزير التموين يتفقد مراحل إنتاج مصنع الورق بقوص في قنا
قنا ـ صابر سعيد

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تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مصنع الورق بمركز قوص، وذلك ضمن جولته لمحافظة قنا.

رافقه اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا، وبحضور الدكتور مهندس  علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والكيميائي صلاح فتحى، الرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.

وتفقد فاروق والوفد المرافق أعمال مصنع الورق بقوص وتطلع على مراحل الإنتاج للورق داخل المصنع، كما استمتع إلى شرح تفصيلي لكيفية صناعة الورق وأنواعه.







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زيارة وزير التموين

وزير التموين بقنا

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