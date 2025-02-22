وزير التموين: توريد القصب للمصانع فى زيادة.. وسعيد بأهلنا فى قنا.. فيديو

قنا صابر سعيد

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك زيادة هذا العام في استقبال المصانع لمحصول القصب وذلك لتوريد المزارعين.

وأوضح فاروق، أنه قدم التهنئة للعاملين في المصانع وهم يقدمون أداء متميز، كما اطلع علي مراحل إنتاج صناعة الورق والتحرك ما بين مصنع السكر والورق واستخدام مشتقات الورق في الصناعة،

واختتم وزير التموين حديثه قائلا: "سعيد بهذه الزيارة إلى مصنع السكر والورق وسعيد بأهلنا في قنا".

رافق الوزير اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا، وبحضور الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والكيميائي صلاح فتحى، الرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية.