مدينة القرنة تشهد افتتاح معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب الأقصر، افتتاح معرض أهلاً رمضان لتوفير السلع الغذائية والمنتجات قبل شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 20 و30%، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ومصطفي جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة.

وأشاد محافظ الأقصر، بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة للدولة لدعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة كما وجه بضرورة استمرار هذه المعارض في مختلف مراكز المحافظة لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المواطنين، حيث يأتي المعرض ضمن توجيهات القيادة السياسية لتوفير السلع الغذائية بأسعار عادلة، والسعي الدائم لضبط الأسواق ومنع أي استغلال للمواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب مثل شهر رمضان.

ومن جانبه، أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الأرز، والسكر، والزيت، والدقيق، واللحوم، والدواجن، وغيرها من المنتجات الضرورية التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم.

ويعد معرض "أهلاً رمضان" بمدينة القرنة واحداً من سلسلة معارض تقام بمختلف مراكز محافظة الأقصر لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، تماشياً مع خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية، حيث تم على مدار الأيام الماضية افتتاح سلسلة من معارض أهلاً رمضان في مدن الأقصر وأرمنت والبياضية ومدينة إسنا لتوفير السلع لخدمة المواطنين على مدار الأيام المقبلة وطوال شهر رمضان.



معرض أهلاً رمضان لتوفير سلع بأسعار مخفضة بالبر الغربى