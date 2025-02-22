مديرية الصحة بالقاهرة تعلن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بجميع أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية للمعروض من جميع الأغذية وخاصة التى تخص الشهر الكريم مثل ياميش رمضان والمخللات والألبان وغيرها.

وأشار د. حمودة الجزار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية قامت بوضع خطة عمل تتضمن عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، مع تكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعى من مطاعم وفنادق وأندية ومدى استيفاءها للإشتراطات الصحية، والمرور والتفتيش على أماكن ( تصنيع – وعرض ) المخللات و الحلويات بمختلف أنواعها ( شرقية – غربية )، وتفعيل جميع قوانين وقرارات مراقبة الأغذية الخاصة بمنع الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتشكيل حملات مشتركه مع مختلف المناطق الطبية ( صباحية – ومسائية ).

وأكد مدير مديرية الشئون الصحية على توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال وأقسام الحالات الحرجة، مع وجود رصيد كافى من أكياس الدم من الفصائل المختلفة وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات، وتم انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات على مدار ٢٤ ساعة ورفع درجة استعداد الطواقم الطبية ورفع جاهزية الفرق الطبية الطائرة وفرق الانتشار السريع بالمستشفيات، وتوفير النسبة المقررة من الأسرة لتأمين الحالات الحرجة بالمستشفيات بنسبة لا تقل عن ٢٥ %، ومتابعة التأمين الاستراتيجى للوجيستيات مثل تأمين شبكة الأكسجين ووجود احتياطى كافى من الإمدادات وتأمين مولدات الكهرباء ووجود احتياطى كافى من السولار، وتكثيف التعاون بين غرف المديرية المختلفة من غرفة طوارئ والحالات الحرجة والإدارة العامة للطب العلاجى والإدارة العامة للطب الوقائى وتكثيف التواصل مع غرف عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة عمليات الإسعاف ( قطاعى القاهرة وحلوان ) وغرفة عمليات الإدارة المركزية الرعاية الحرجة والعاجلة .

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن غرفة الطوارئ بالمديرية والتى تعمل على مدار ٢٤ ساعة يومياً استعدت لتلقى بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أى طارئ على تليفون رقم غرفة طوارئ العلاجى ٠٢٢٣٩١١٤٣٢، ٠٢٢٣٩١٠٥٧٣، وغرفة طوارئ العلاجى بالوزارة ١٣٧، وغرفة طوارئ الوقائى بالمديرية ٠٢٢٣٩١٨٩٦٨، وغرفة طوارئ الوقائى بالوزارة ١٠٥، ٠٢٢٧٩٢٣٦٠٨، ٠٢٢٧٩٢١٠٦٠، ومعهد السموم بجامعة القاهرة ٠٢٢٣٦٤٣١٢٩٩، ٠٢٢٣٦٤٠٤٠٢، ومعهد السموم جامعة عين شمس ٠٢٢٦٨٤٠٩٠٢، ٠٢٢٤٨٢٣٣١٤ .

وأضاف مدير المديرية أنه تم التنبيه على جميع المناطق الطبية بضرورة تواجد مفتش أغذية نوبتجى على مدار اليوم طوال شهر رمضان يكون على إتصال دائم بالمديرية حال ورود أى حالة طارئة، والتوجه فى الحال لإجراء كافة الإجراءات الوقائية وموافاة غرفة الطوارئ فى المديرية بتقرير التقصى فى أسرع وقت مع اتخاذ اللازم.