عروض فنية مبهرة للفرق الدولية والمحلية في ليلة تعامد الشمس بأبوسمبل.. فيديو

أبوسمبل – عبد الله صلاح

قدمت فرق الفنون الدولية والمحلية المشاركة في الدورة الـ12، لفعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، عروضها الختامية بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، أمام جمهور المواطنين الذين تفاعلوا مع العروض الفنية المقدمة، وسط حضور محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، ونائبه المهندس عمرو لاشين، ومسئولى وزارة الثقافة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدمت الفرق الفنية وعددها 26 فرقة محلية ودولية، عروضها الختامية في ليلة ةتعامد الشمس بساحة معبد أبوسمبل، ثم انتقلت فرق الفنون لمنطقة السوق بوسط مدينة أبوسمبل، لإقامة الحفل المسائى ويختتم مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون دورته 12 بمدينة أبوسمبل، تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس.

ويشارك في المهرجان 26 فرقة فنية، تضم 14 دولة أجنبية وعربية وهى دول الهند ، والصين ، وصربيا ، وبولندا ، وبنما ، وليتوانيا ، واليونان ، وسيرلانكا ، وكولومبيا ، وسلوفاكيا ، والتشيك ، وتونس ، والجزائر ، وفلسطين ، فضلاً عن 12 فرقة مصرية وهى أسوان ، وأسيوط ، وكفر الشيخ ، والأنفوشى ، والعريش ، وتوشكى والوادى الجديد ، والشرقية ، ومطروح ، وبورسعيد ، بالإضافة إلى فرقتى التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية.