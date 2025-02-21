اليوم السابع
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شاهد الاستعدادات النهائية بمدينة أبوسمبل لعروض 26 فرقة فنية دولية ومحلية

الجمعة، 21 فبراير 2025 04:14 م
شاهد الاستعدادات النهائية بمدينة أبوسمبل لعروض 26 فرقة فنية دولية ومحلية مدينة أبو سمبل
أبوسمبل - عبد الله صلاح

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تشهد مدينة أبوسمبل، استعدادات مكثفة لحفل تعامد الشمس، والذى يضم عروضاً فنية لفرق الفنون الدولية والمحلية ضمن ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الـ12.

واستعدت مدينة أبوسمبل، من خلال تجهيز منطقة السوق بوسط المدينة لإقامة الحفل المسائى والذى يحضره مئات المواطنين من الرجال والنساء والأطفال، لمشاهدة عروض الفرق الفنية الدولية والمحلية.

ويختتم مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون دورته 12 بمدينة أبوسمبل، مساء اليوم، وصباح غدا السبت، تزامناً مع ظاهرة تعامد الشمس، بمشاركة 26 فرقة فنية تضم 14 دولة أجنبية وعربية وهى دول الهند، والصين، وصربيا، وبولندا، وبنما، وليتوانيا، واليونان، وسيرلانكا، وكولومبيا، وسلوفاكيا، والتشيك، وتونس، والجزائر، وفلسطين، فضلاً عن 12 فرقة مصرية وهى أسوان، وأسيوط، وكفر الشيخ، والأنفوشى، والعريش، وتوشكى والوادى الجديد، والشرقية، ومطروح، وبورسعيد، بالإضافة إلى فرقتى التنورة التراثية وحلايب للفنون التلقائية.

 

تجهيز مسرح الاحتفال
تجهيز مسرح الاحتفال

 

مقاعد الجمهور
مقاعد الجمهور

 







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مهرجان تعامد الشمس

مهرجان اسوان الدولى للثقافه والفنون

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