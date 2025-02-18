اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 10:56 م
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تحرير 42 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 09:09 م
تحرير 42 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 42 مخبزا بلديا، وذلك لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخالفا للمواصفات وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

من جانبها وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الجهات المختصة بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.







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