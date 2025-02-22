شركة الصرف بالقاهرة تهدى مكتبة الإسكندرية كتابا يوثق تأسيس وتطوير المنظومة

كتب سيد الخلفاوى

أهدى المهندس عادل حسن زکی، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، نسخة من كتاب "الصرف الصحي بالقاهرة مائة عام.. وأكثر" إلى مكتبة الأسكندرية.

وأشاد الدكتور أحمد عبدالله مدير مكتبة الأسكندرية بالإهداء، موضحاً أن الكتاب سيمثل إضافة لمجموعات مكتبة الإسكندرية، موجهاً الدعوة إلى التواصل مع المكتبة، والتعرف على مجموعاتها، والاستفادة من خدماتها؛ وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لمكتبة الأسكندرية.

جديرّ بالذكر أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أصدرت كتاب "الصرف الصحي بالقاهرة.. مائة عام وأكثر" لتوثيق تاريخ تأسيس وتطوير منظومة الصرف الصحي في العاصمة، وذلك بهدف الحفاظ على ذاكرة وتوثيق احد اهم مرافق الدوله والتي ساهمت في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

حيث قالت الشركة إن البلدان المتقدمة تهتم بتوثيق تاريخها الذي يسجل حضارتها عبر الزمان وحتى لا تتوه الحقائق مع الأيام ، وليستفيد منها الأجيال عبر السنوات في علاج أي سلبيات والاستفادة من عناصر النجاح لبناء الأوطان، وتابعت الشركة: من هنا أهتمت الشركة بالبحث عبر كافة المصادر والوثائق وأصدرت الإصدار الأول لها بعنوان (الصرف الصحي بالقاهرة خلال مائة عام 1914-2014) وذلك بعد مرور 100 عام على إنشاء أول مرفق للصرف الصحي بالقاهرة ( اليوبيل الذهبي لشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى ( يشرح الكتاب تاريخ نشأة منظومة الصرف الصحي بالقاهرة وما تعرضت له من مخاطر وكيفية علاجها والمشروعات الكبرى الحيوية خلال مائة عام .

ووقالت الشركة، اليوم وبعد مرور 10 اعوام أخرى حدث خلالها العديد من الأحداث والإنجازات ، رأينا ضرورة الاستمرار في توثيق المشروعات والتحول المؤسسي في إدارة منظومة الصرف الصحي ، وبفضل من الله وتوفيقه أصدرنا الطبعة الثانية لكتاب الشركة بعنوان " الصرف الصحي بالقاهرة - مائة عام وأكثر "