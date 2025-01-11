تركيب 70 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه تم الانتهاء من توصيل عدد 70 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى (بحر البقر 5 - بحر البقر 7 - الجمالية) مركز الحسينية ، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

ياتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة وجمعية الأورمان لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر إحتياجاً بمركز ومدينة الحسينية وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم إختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.

