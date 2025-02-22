الإسكندرية: استراتيجية عاجلة لتحسين الكفاءة المرورية للتقاطعات بطريق الحرية

الإسكندرية- جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه وفق تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، سيتم البدء فى تنفيذ استراتيجية عاجلة تشمل مجموعة من المراحل لتحسين الكفاءة المرورية للتقاطعات وتأمين عبور آمن للمواطنين، بنطاق طريق الحرية وإعادة تأهيل وتجميل المناطق الخضراء المحيطة.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، إلى أنه سيتم البدء فى رفع الكفاءة المرورية لميدان الغزالتين أمام كلية الهندسة بالجزيرة الوسطى نطاق حى وسط بإضافة حارات مرورية جديدة لالتفاف المركبات قبل وبعد الميدان لتحسين السيولة المرورية، وتنظيم حركة السير بنطاق مستشفى المواساة ومقابر المنارة.

كما تشمل الأعمال أيضا إضافة جزيرة مثلثة لتحديد حركة السير إلى اليمين من شارع أحمد لطفى السيد إلى طريق الحرية، وكذا إضافة جزيرة مثلثة فى تقاطع شارع مستشفى المواساة مع طريق الحرية، مع إضافة هذه الجزر إلى المسطحات الخضراء بمنطقة التقاطع.

وسيتم إضافة الحارات المرورية الجديدة بعرض 7 أمتار وبعدد حارتين مروريتين لالتفاف المركبات من طريق الحرية إلى شارع أحمد لطفى السيد وأخرى لالتفاف المركبات من شارع أحمد لطفى السيد إلى طريق الحرية دون التأثير على حركة السير الطوالى بطريق الحرية وذلك خصما من جزيرة المنتصف بطريق الحرية.

ووجه محافظ الإسكندرية، بنقل النخل المتواجد بالجزيرة الوسطية إلى حدائق الشلالات، وذلك بمعرفة لجنة فنية تضم كافة الجهات المعنية، وذلك فى إطار الحفاظ عليه.

يأتى ذلك استجابة لشكاوى المواطنين بالإسكندرية، من جراء الازدحام والتكدس وعدم انتظام المرور بتلك المنطقة الحيوية، حيث يتسبب الوضع الحالى فى انتظار المركبات المتجهة إلى شارع أحمد لطفى السيد بنهر طريق الحرية لحين فتح إشارة الاتجاه لها، مما يعطل حركة السير الطوالى بطريق الحرية وكذا قطع المركبات المتجهة من شارع أحمد لطفى السيد يسارا إلى طريق الحرية لحركة السير الطوالى بطريق الحرية.

ويقع نطاق الأعمال للمرحلة الحالية فى حوالى 600 متر "300 م قبل الغزالتين - 300م بعد الغزالتين، علما بأن الأعمال الجارية سوف تشمل ترميم الغزالتين وتطوير جزيرة المنتصف بما يحافظ على النسق الحضارى والجمالى والمسطحات الخضراء، مع تحقيق أعلى كفاءة مرورية للتقاطع وتأمين عبور المواطنين.