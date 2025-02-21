افتتاح ثانى معارض أهلا رمضان ببرج العرب بالإسكندرية بتخفيضات تصل لـ30%

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، ثانى معارض «أهلا رمضان » بنطاق مركز ومدينة برج العرب خلف شركة الكهرباء أمام المجلس على مساحة 1000 متر مربع، وبنسب خصم تتراوح من 10% إلى 30% وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأكد محافظ الإسكندرية على حرص المحافظة على زيادة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة ،وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.

وأشار الفريق أحمد خالد إلى أن تلك المعارض تأتي بمشاركة العديد من الشركات والسلاسل التجارية والعارضين لمختلف المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، مؤكدًا على استمرارية توفير جميع السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية الاساسية واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالإضافة إلى الخضروات والفواكة، بالإضافة إلى توفير العديد من منافذ البيع المتحركة لجهاز الخدمة الوطنية ومستقبل مصر،وأمان لسهولة الوصول للأماكن النائية.