أبطال كفر الشيخ يحصدون 4 ميداليات فى بطولة الجمهورية وتنظيم برنامج تدريب TOT

كفر الشيخ- محمد سليمان

حقق أبطال مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، أربعة ميداليات بين الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة الجمهورية للمصارعة، المقامة بالصالة المغطاة بنادى سيتى بمدينة السويس، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

كما نظم اتحاد شباب كفر الشيخ، اليوم، البرنامج التدريبي "إعداد المدربين TOT" بنادي كفر الشيخ الرياضي، يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية والمهنية للشباب، ضمن جهود الاتحاد لتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل وتعزيز قدراتهم في مجال التدريب.

من جانبه هنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبين الفائزين ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة وهم : محمد عبد الباري بكري، الحاصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول وزن 55 ك بمرحلة الناشئين، يوسف علي البيومي صاحب الفضية والمركز الثاني وزن 55 ك بمرحلة الشباب، رحيم غالي الحاصل على البرونزية والمركز الثالث وزن 63 ك بمرحلة الصفوة وأحمد ربيع عبد النبي الحاصل على البرونزية والمركز الثالث وزن 72 كيلو مرحلة الناشئين، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم المشرف العام على المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ.

كما حصل كل من اللاعبين عمار ياسر على المركز الخامس وزن 97 كيلو بمرحلة الشباب، و شريف محمد حسين على المركز الخامس وزن 63 كيلو بمرحلة الشباب، وتستمر منافسات البطولة بمشاركة لاعبى مصارعة المشروع القومي للموهبة بالمحافظة بقيادة كابتن ياسر صقر مدرب المشروع ومدرب منتخب مصر للمصارعة ويشارك في البطولة 25 هيئة رياضية.

وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أهمية هذه الدورات في صقل مهارات الشباب وتأهيلهم بشكل احترافي، مشيرًا إلى أن محاضرات اليوم الأول ركزت على أساليب التدريب الفعالة وأهمية التفاعل بين المدرب والمتدرب لتحقيق أفضل النتائج، كما شهدت التدريبات تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، الذين عبّروا عن استفادتهم من المحتوى المقدم، متطلعين إلى المزيد من الجلسات خلال الأيام المقبلة، ويحرص البرنامج على تعزيز جودة التدريب وضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين، بإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وحسن الدسوقي، منسق الكيانات الشبابية بالمحافظة.

وأكد محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ وأمين صندوق اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، أهمية هذه التدريبات في تمكين أعضاء الكيان من اكتساب الخبرات اللازمة، وتقديم محاضرات متخصصة وورش عمل تطبيقية تهدف إلى تطوير مهارات المدربين وتأهيلهم لتحقيق النجاح في المجال التدريبي.



أحمد ربيع عبد النبي الحاصل على البرونزية



بطل الجمهورية في المصارعه من كفر الشيخ



بطل من أبطال المصارعه



تنظيم البرنامج التدريبي TOT