براعم الجودو بالدقهلية يتربعون على عرش الذهب ببطولة الجمهورية

الدقهلية - سارة الباز

تربع لاعبو المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى لرياضة الجودو بالدقهلية، على عرش الذهب ببطولة الجمهورية للجودو مواليد 2014 و2015، خلال الفترة الممتدة ما بين 13 فبراير، وحتى 15 فبراير الجاري، وذلك بمشاركة عدد 21 لاعبا ولاعبة من براعم المشروع القومى للموهبة، والبطل الأولمبى لرياضة الجودو بالبطولة، حيث حصد لاعبو المشروع 9 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية.

وجاءت النتائج كالتالى: عمر محمد سعد، المركز الأول، والميدالية الذهبية وزن 37 كجم، حمزة سمير محمود، المركز الأول، والميدالية الذهبية، وزن 33 كجم، يزيد محمد عبد الغني، المركز الأول، والميدالية الذهبية، وزن 33 كجم، وعمرو حسام عبد اللطيف، المركز الأول، والميدالية الذهبية، وزن 39 كجم، ومحمد السيد سعيد حامد، المركز الأول، والميدالية الذهبية، وزن 39 كجم، وزياد حمادة محمد، المركز الأول، والميدالية الذهبية، وزن 39 كجم، وفارس محمد محمود، المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 55 كجم.

كما توجت البطلة شهد حجازي أحمد، أول الجمهورية، والميدالية الذهبية، وزن 36 كجم، وساندي محمد حامد، أول الجمهورية، والميدالية الذهبية، 46 كجم، ويحيى محمد عبد الحميد، المركز الثاني وزن 37 ك، البطل ثائر محمد أحمد، المركز الثاني وزن 30 كجم، ومؤمن محمد السيد، المركز الثاني وزن 33 كجم، وحمزة كريم زكي، المركز الثاني وزن 42 كجم، وشريف عبد الله عبد السلام، المركز الثاني، وزن 46 كجم، البطل ياسين عصام عبد الغني، المركز الثاني وزن 50 كجم، وحبيبة سيد ابراهيم، ثاني جمهورية، والميدالية الفضية 39 كجم، وأسيل محمد مهدى، ثاني جمهورية، والميدالية الفضية 36 كجم.

أما نتائج المركز الثالث جاءت كالتالي: ياسين محمد عبد الفتاح، المركز الثالث، وزن 27 كجم، ومروان محمد السيد، المركز الثالث، وزن 30 كجم، ومحمد محمد سعيد عبد المنعم، المركز الثالث، وزن 39 كجم، ومحمد معوض محمد، المركز الثالث، وزن 60 كجم.

جاءت النتائج تحت قيادة الكابتن محمد سعد، مدرب الجودو مرحلة البراعم، والدكتورة الشيماء عبد المنعم، مساعد مدرب مركز البراعم، وإيناس نبيه، إدارى المركز بالمشروع القومى للموهبة، والبطل الأوليمبى بالدقهلية.

وكان ذلك بحضور الكابتن عبد الحليم السيد، مشرف رياضة الجودو بإدارة الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد السيد، المشرف الفنى لرياضة الجودو، مرحلة البراعم بالمشروع القومى للموهبة، والبطل الأوليمبى.

وتتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني، والتبريكات للاعبين، واللاعبات براعم الجودو بالمشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي بالدقهلية على هذه النتائج المشرفة ببطولة الجمهورية للجودو، وللمدير الفنى الكابتن محمد سعد، والكابتن محمد الضبع، مدير المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والدكتور تامر عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والدكتور محمد السيد، المشرف الفني على المشروع.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تأتي نتائج المشروع القومي للموهبة، والبطل الأوليمبي بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للآداء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور تامر عبد العظيم، مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، وإشراف ومتابعة الكابتن محمد الضبع، مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، والكابتن تامر المتولى المدير المالى للمشروع.