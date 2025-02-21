محافظ أسيوط يتفقد مركزي تدريب الأطباء البيطريين والخدمات البيطرية بقرية ريفا

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مركز تدريب الأطباء البيطريين ومركز الخدمات البيطرية بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط لمتابعة العمل وتقديم الخدمات به في إطار متابعة سير العمل بمراكز الخدمات البيطرية والوقوف على الخدمات البيطرية المقدمة للمزارعين والمربين وضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة القطاعات الخدمية والعمل على النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، والدكتور أحمد شيريت مدير المديرية المالية بأسيوط، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس محمود شحاتة رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي المديريات الخدمية ونواب رئيس المركز.

و تفقد المحافظ قاعات تدريب الأطباء البيطريين بمركز تدريب الأطباء البيطريين، كما تفقد العيادات البيطرية بمركز الخدمات البيطرية المجاور له للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمع إلى شرح من مديرة المركز عن أهم الخدمات المقدمة للمربين.

ووجه محافظ أسيوط، برفع كفاءتهما وتطويرهما ليقوما بالعمل المنوط بهما والإستفادة منهما في النهوض بقطاع الثروة الحيوانية وهو ما سيسهم في تحسين الخدمات العلاجية والوقائية لرؤوس الماشية وتقليل إنتشار الأمراض مما ينعكس إيجابياً على الإنتاج الحيواني وزيادة دخل المربين لافتاً إلى أهمية تنظيم الندوات الإرشادية والتوعوية حول أساليب الوقاية من الأمراض الحيوانية وأهمية التحصينات الدورية لإفادة أكبر قدر من المزارعين والمربين وتفادي أخطار الأمراض مع زيادة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام تقديم خدمات بيطرية متميزة للمزارعين والمربين خاصة وأن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالارتقاء بالمنظومة البيطرية والنهوض بالثروة الحيوانية.

