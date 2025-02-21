محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة أبو سمبل بتخفيضات تصل 30%

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، سلسلة معارض "أهلاً رمضان" بمختلف المدن والمراكز، حيث افتتح المحافظ معرض مدينة أبو سمبل السياحية بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة، والذى يضم كافة السلع الغذائية والاستهلاكية من اللحوم والدواجن والبقوليات والبقالة والخضروات والفاكهة، وياميش رمضان بتخفيضات تصل لأكثر من 30%.

وأثناء تفقده لأقسام المعرض بالشركة برفقة القيادات التنفيذية، أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالمشاركة المتميزة لشركاء النجاح من الشركة المصرية لتجارة الجملة، والتي تدعم 12 معرض "أهلاً رمضان"، وأيضاً مديرية التموين والغرفة التجارية، واللذان يساهمان فى دعم 10 معارض، فضلاً عن 7 معارض أهلية وحزبية.

وأشار إلى أهمية هذه المعارض فى توفير السلع بأسعار مخفضة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وخاصة من الأسر الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل.