المنيا بدون أسواق عشوائية.. محافظ المنيا يتابع نقل سوق الحبشى إلى الحضارى

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، نقل تجار الجملة، من سوق الحبشى بمدينة المنيا، إلى السوق الحضارى بماقوسة بمركز المنيا، للإعلان أن مدينة المنيا خالية من الأسواق العشوائية، ما يسهم فى إعادة الهدوء لمنطقة الحبشى داخل المدينة، ويعمل على تيسير حركة النقل للسيارات.

وكانت المحافظة قد أصدرت بيانا أكدت فيه حظر سيارات نقل الخضار والفاكهه المتجهه إلى سوق الحبشى داخل مدينة المنيا، وعدم السماح لتلك السيارات من دخول شارع محمد بدوى وسعد زغلول وقنطرة القرطبى، والتوجه إلى السوق الحضارى بمقاوسة ابتداء من اليوم الأحد.

تشهد الوحدة المحلية اليوم أعمال نقل تجار الجملة من سوق الحبشى بمدينة المنيا، إلى السوق الحضارى، وذلك إيذانا لإعلان مدينة المنيا خالية من الأسواق العشوائية.