جاهزية وتوافر الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى أبو سمبل الدولى بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تبذل محافظة أسوان، والوزارات المعنية كافة الجهود لتهيئة كافة الأجواء السياحية والزائرين المشاركين فى احتفالات مهرجان تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، حيث تم التأكد من جاهزية وتوافر كافة الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى أبو سمبل الدولى بأسوان للتعامل مع أى حالات طارئة، يأتي ذلك فى ظل الجهود المبذولة لتهيئة كافة الأجواء أمام الأفواج السياحية والزائرين المشاركين فى احتفالات مهرجان تعامد الشمس.

وفور وصوله لمدينة أبو سمبل السياحة، تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية بمستشفى أبو سمبل الدولى، بجانب الصيدلية والعناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوى للاطمئنان والتأكد من جاهزيتها وتوافر الخدمات الطبية والعلاجية بها لاستقبال أى حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع رصيد كافى من أكياس الدم.

وأثناء جولته التفقدية برفقة القيادات التنفيذية، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة انتظام الأطباء الاستشاريين والنواب فى جميع التخصصات من أجل تقديم خدمة صحية بجودة عالية لأهالى أبو سمبل والزائرين لها، مكلفاً بأن يتوازى مع ذلك تواجد فرق الانتشار السريع لعربات الإسعاف والحماية المدنية سواء فى منطقة معبدى أبوسمبل أو بباقى الشوارع والميادين لتقديم الخدمات العاجلة على الوجه الأكمل، وأشاد المحافظ بالمستوى الراقى الذى أصبحت عليه المستشفى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية.



إنتظام الأطباء الإستشاريين والنواب



محافظ اسوان وقيادات الصحة



التأكد من توافر الخدمات الطبية والعلاجية