البابا تواضروس الثانى يرسم 3 كهنة على مذبح كنيسة القديسة العذراء مريم بأرض الجولف

كتب: محمد الأحمدى

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رسامة أباء كهنة، وكان من بينهم 3 آباء كهنة برتبة القسيسية على مذبح كنيسة القديسة العذراء مريم بأرض الجولف؛ مع باقة من الآباء الكهنة الذين تمت سيتمتعون على مذابح مختلفة.

والآباء الكهنة الجدد في كنيسة القديسة العذراء مريم هم القس دانيال كمال والقس فيلوباتير فؤاد والقس كيرلس كمال.

وعقب الانتهاء من صلوات قداس الرسامة، توجه الآباء الكهنة إلى دير البرموس بوادي النطرون لقضاء فترة الـ 40 يومًا.

وتقدم آباء الكنيسة القساوسة أنجيلوس رشدى، ميخائيل إبراهيم، يسطس إسكندر، موسى هارون، بيشوى إدوار، روفائيل فتحى، دوماديوس أرشى، مكسيموس عادل بالتهنئة للآباء الجدد لنوال نعمة الكهنوت، رافعين قلوبهم بالصلاة بأن يبارك الله حياتهم وخدمتهم.



القس كيرلس كمال



القس فيلوباتير فؤاد