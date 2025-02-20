بعد رسامتهم بيد البابا تواضروس.. تعرف على أسماء الكهنة الجدد بالكنيسة

كتبت – بتول عصام

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، صباح اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وخلاله رسم قداسته 19 كاهنًا جديدًا للخدمة ببعض مناطق الكرازة المرقسية بمصر والخارج، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة ووكيل عام البطريركية بالقاهرة.

تمت سيامة، خلال القداس الإلهي، 15 كاهنًا لكنائس القاهرة و 3 للخدمة في إفريقيا وكاهن واحد لكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت أسماءهم كالآتي:

1- بيمن - كنيسة القديسة دميانة ببولاق.

2- ميخائيل - كنيسة العذراء مريم بالوجوه.

3- كيرلس - كنيسة العذراء مريم بمسرة.

4- ميخائيل - كنيسة العذراء مريم بمسرة.

5- غُبريال - كنيسة الملاك غبريال بحارة الساقيين.

6- بافلي - كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالخلفاوي.

7- دانيال - كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل الخلفاوي.

8- مكسيموس - كنيسة الملاك ميخائيل المرج الشرقية.

9- ميخائيل - كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس بأغاخان.

10- دانيال - كنيسة العذراء مريم أرض الجولف.

11- فيلوباتير - كنيسة العذراء مريم أرض الجولف.

12- كيرلس - كنيسة العذراء مريم أرض الجولف.

13- بيشوي - كنيسة العذراء مريم بالمقعد المطرية.

14- بطرس - كنيسة العذراء مريم بالمقعد المطرية.

15- موسى - كنيسة مارجرجس وأبي سيفين حي الواحة بمدينة نصر.

16- ستيفن - كاهن عام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإفريقيا.

17- كيرلس - كاهن عام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإفريقيا.

18- مارك - أنطوني كاهن عام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإفريقيا.

19- كيرلس - كنيسة مارمرقس كاليفورنيا بأمريكا.

