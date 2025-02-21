افتتاح 6 معارض "أهلا رمضان" بمركز ديروط فى أسيوط لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن افتتاح 6 معارض أهلاً رمضان بمركز ديروط لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 10 : 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وعن كاهل الأسر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بشكل لائق.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد افتتحت 6 معارض أهلاً رمضان بمركز ديروط تم توزيعها في أماكن استراتيجية داخل المركز من بينهم (خلف مسجد السايح، وشارع الثلاثين ابو جبل، وبجوار السنترال، وشارع الجيش، والميدان الكبير) بمدينة ديروط، وأمام موقف السيارات بقرية ديروط الشريف لتسهيل وصول المواطنين إليها وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم وذلك بإشراف ومتابعة كامل عبد الباسط مدير إدارة ديروط التموينية للتأكد من جودة السلع بتخفيضات فعلية مع توافرها بكميات كبيرة داخل المعرض قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف محافظ أسيوط، أن معارض ومنافذ "أهلاً رمضان" تشمل المواد الغذائية الأساسية كـ( السكر والأرز والزيت والمكرونة) وغيرها، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلتها بـ 10: 30% على السلع الموجودة داخل المعارض.