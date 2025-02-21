أبو مازن: نعمل مع البنك الدولى لتقديم برنامج إصلاحى جيد لغزة والضفة الغربية

محمد جمال

تضمنت الرؤية الفلسطينية التى سيقدمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة فى القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل، بشأن القضية الفلسطينية وقطاع غزة بالأخص، ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن ذلك يأتى حرصا على تقديم أفضل الخدمات لشعبنا الفلسطينى، وهو البرنامج الذى لاقى ترحيباً ودعماً دولياً واسعاً، وتعمل الحكومة مع البنك الدولى، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير فى برنامجها الإصلاحى سواء فى قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وتستضيف مصر القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية 4 مارس المقبل بالقاهرة، وذلك فى إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجستى للقمة.

وقد تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.