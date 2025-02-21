وزير الخارجية الأمريكى: جهود إعادة بناء غزة لا يمكن أن تتم إلا بعد التخلص من حماس

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اعتبر وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو أن "إعادة إعمار قطاع غزة وحكمها؛ سيكون مستحيلًا طالما أن حركة حماس تسيطر عليه".



وقال روبيو - بحسب بيان للخارجية الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إن جهود إعادة بناء غزة لا يمكن أن تتم إلا بعد التخلص من حماس؛ مشيرا إلى خطط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، داعيا الشركاء الإقليميين، إلى العمل على إيجاد حل أفضل لإعادة إعمار غزة.



وأكد روبيو، ضرورة بذل جهد دولى للقضاء على حماس، مضيفا أنه طالما كانت حماس موجودة فى غزة؛ فإن السلام سيظل بعيد المنال، حيث من المرجح أن تواصل "الجماعة أعمالها العنيفة" ضد إسرائيل؛ وهو ما سيؤدى - بالضرورة - إلى ردود فعل من الجانب الإسرائيلي.