وكالة الفضاء المصرية تستضيف مسابقة " INNOVA8" لتشجيع الابتكار بين الطلاب

كتب محمود راغب

في إطار رسالتها الرائدة لدعم الابتكار وتمكين الأجيال الشابة، استضافت وكالة الفضاء المصرية مسابقة INNOVA8، التي تهدف إلى تعزيز التفكير الإبداعي وتشجيع الطلاب على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بالطلبة المشاركين في المسابقة، معبرًا عن فخره بجهودهم ، حيث قال: "فخورون بطلابِنا الذين يعملون على تطويرِ حلولٍ مبتكرة، ونتطلعُ إلى مشاركتِهم في هذه الفعاليةِ الرائدةِ التي تحتفي بالإبداعِ والتعاون."

وأكد أن هذه المسابقة تعكس رؤية وكالة الفضاء المصرية في رعاية المواهب ودعم العقول الشابة التي تمثل نواة المستقبل، جاءت استضافة هذه الفعالية ضمن استراتيجية وكالة الفضاء المصرية التي تسير جنبًا إلى جنب مع دعم الإبداع في كافة المجالات، حيث تحرص الوكالة على احتضان النوابغ من الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من بيئة علمية ملهمة داخل منشآتها المتطورة.

وتعد مثل هذه الفعاليات منصة فريدة للطلاب لعرض أفكارهم الرائدة والتفاعل مع الخبراء والمتخصصين، مما يعزز مهاراتهم الابتكارية ويهيئهم للمشاركة الفاعلة في الثورة التكنولوجية المستقبلية.

وتحرص وكالة الفضاء المصرية على أن تكون وجهةً علمية رائدة تحتضن العقول الواعدة، من خلال استضافة المسابقات العلمية، وتنظيم الزيارات الطلابية التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال الشابة.

ويعكس هذا الالتزام المستمر الدور المحوري للوكالة في إثراء البيئة التعليمية والبحثية في مصر، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العلماء والمبتكرين القادرين على قيادة مسيرة التطور التكنولوجي.