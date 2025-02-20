وقاية النباتات ينفذ برنامجا تدريبيا حول استخدام البيانات الكمية فى التجارب الزراعية

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجًا تدريبيًا متخصصًا تحت عنوان "استخدام البيانات الكمية في التجارب الزراعية" للباحثين والمهتمين بتحليل البيانات الزراعية باستخدام الأساليب الإحصائية الحديثة، وذلك في إطار سعى المعهد المستمر لتعزيز البحث العلمي وتطوير المهارات البحثية.

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن البرنامج شمل عدة محاور رئيسية لتلبية احتياجات الباحثين في المجال الزراعى، حيث تم تقديم مقدمة عن أهمية علم الإحصاء في تحليل الظواهر المجتمعية والزراعية، وكيف يمكن استخدام البيانات الإحصائية لاتخاذ قرارات مستنيرة تعود بالنفع على المجتمع.

كما تم تدريب المشاركين على كيفية تصميم وتنفيذ التجارب الزراعية بشكل منهجي، مع التركيز على جمع البيانات الدقيقة التي تساعد في تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل، و شرح الأسس العلمية لتصميم التجارب، بما في ذلك كيفية تحديد العوامل المؤثرة وضبط المتغيرات لضمان الحصول على نتائج موثوقة وقابلة للتطبيق، و توفير تدريب عملي على استخدام البرامج الإحصائية المتقدمة لتحليل البيانات الزراعية، مع التركيز على تفسير النتائج واستخلاص التوصيات الفعالة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و تعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتطوير مهارات الباحثين والبحث العلمي التطبيقي في المجال الزراعي لتعزيز مسارات التنمية الزراعية المستدامة و دعم الاقتصاد الوطنى.

يذكر أن معهد بحوث وقاية النباتات يحرص على تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة، لدعم البحث العلمي والتنمية الزراعية في مصر.