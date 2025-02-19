وقاية النباتات يستقبل وفدا لتعزيز التعاون بين مصر ودول أفريقيا

كتبت أسماء نصار

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات وفدًا مكونًا من 23 باحثا ومتدربا يمثلون 12 دولة أفريقية، وذلك تنفيذا لاستراتيجيات وزارة الزراعة ودعما للجهود المشتركة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة في القارة.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بنقل الخبرات المصرية الرائدة في مجال وقاية النباتات إلى الدول الأفريقية الشقيقة، وتعزيزا للتعاون بين المركز المصري الدولي للزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

وكانت الزيارة ضمن فاعليات البرنامج التدريبي "حول المكافحة المتكاملة للآفات IPM"، والذي ينفذه المركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة (EICA) للتعرف على ما يقدمه المعهد من مخرجات تحقق برامج إدارة المكافحة المتكاملة للآفات.

وأشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد إلى أهمية هذه البرامج في تعزيز أواصر التعاون بين مصر والدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن المعهد يحرص دائمًا على تقديم كل ما لديه من خبرات لتطوير القطاع الزراعي في دول الجوار والاشقاء العرب و دول القرن الأفريقي.

وأضاف نحن نؤمن بأن العلم هو الجسر الذي يربط بين الشعوب، ونسعى من خلال هذه الزيارات و البرامج إلى إحداث تأثير إيجابي على أرض الواقع.

وشملت جولة الوفد زيارة معمل إنتاج العوامل الحيوية لمكافحة آفات المزارع العضوية، ومُكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات، وأبدى الوفد اهتمامًا كبيرًا بالتقنيات المستخدمة للسيطرة على الآفات النباتية بطرق طبيعية لتعزيز الإنتاج الزراعي وحماية البيئة بدلاً من الاعتماد على المبيدات الكيميائية التقليدية.

كما تفقد الوفد المعمل المركزي و مكتبة المعهد، و في السياق ذاته تمت زيارة المتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر والتصنيف كقاعدة بيانات رئيسية للحشرات في الشرق الأوسط وأفريقيا، يعتمد عليها لجمع المعلومات وتحليلها وتحديد درجة التهديد التي تشكلها الآفات للمحاصيل الزراعية والبيئة، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للسيطرة عليها، فضلا عن معمل التصنيف المرئي الدقيق بالقسم للتعرف على دوره في تعريف الحشرات لحماية المزروعات من الآفات المحلية أو الغازية أو الوافدة نتيجة التبادل التجاري.

من جانبهم أعرب الوفد الأفريقي عن إعجابه بالجهود المبذولة لدعم البحث العلمي والابتكار في مجال وقاية النباتات في مصر، وتقديرهم للجهود التي يبذلها المعهد، مؤكدين أن هذه الفرصة ستسهم في تطوير مهاراتهم وتمكينهم من نقل هذه المعرفة إلى بلدانهم لتعزيز الإنتاج الزراعي.

يذكر أن المعهد يعد أحد أبرز المؤسسات البحثية في مجال وقاية النباتات في المنطقة، حيث يلعب دورًا محوريًا في تطوير استراتيجيات مكافحة الآفات ودعم الزراعة المستدامة، ليس فقط في مصر، لكن على مستوى القارة الأفريقية.