اليوم السابع
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نقابة الأطباء تكلف المستشار القانوني بتقديم الدعم القانوني لأطباء مستشفى قنا

الخميس، 20 فبراير 2025 09:30 م
نقابة الأطباء تكلف المستشار القانوني بتقديم الدعم القانوني لأطباء مستشفى قنا الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تكليفها المستشار القانوني للنقابة، بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم لـ 15 طبيب وطبيبة بمستشفى قنا العام، كانت قد أصدرت محكمة جنح مستأنف قنا، حكما ببراءتهم جميعا من تهمة الإهمال.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء الدكتور أبو بكر القاضي، إن هذا التكليف جاء بعد أن تواصل معه عدد من أطباء مستشفى قنا العام يوم الأحد الماضي، وأوضحوا أن أسرة الطفلة التي توفاها الله، تقدموا بالطعن على الشق المدني (التعويض المالي) أمام محكمة نقض الجنح، التي قضت بقبول الطعن وإعادة القضية إلى محكمة قنا الإبتدائية دائرة المدني، التي قضت بإجراء تحقيق لبيان استحقاق التعويض من عدمه.

وأشار إلى أنه تم عرض الأمر على هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، وتقرر تكليف المستشار القانوني للنقابة على الفور، بمتابعة الموقف القانوني لأطباء قنا والتواصل معهم، للوقوف على الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها.


 







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نقابة الأطباء

اطباء قنا

ابو بكر القاضى



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