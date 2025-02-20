منخفض جوى جديد يهدد أكثر من 1.5 مليون شخص من نازحى غزة

غزة (أ ش أ)

يواجه المواطنون الفلسطينيون فى قطاع غزة معاناة إنسانية تتفاقم مع قدوم منخفض جوى جديد يستمر لأكثر من خمسة أيام يهدد أكثر من 1.5 مليون شخص بلا مأوى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المنخفض الجوي القطبي الذي حذرت دائرة الأرصاد الجوية من تداعياته، يبدو بمثابة تهديد جديد، حيث يجد آلاف الأطفال والنساء وكبار السن أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الأمطار والبرد دون غطاء يحميهم، أوغذاء كما حدث خلال المنخفضات الجوية الماضية.

ولفتت إلى أن العائلات ستجد نفسها عاجزة عن تأمين أي وسيلة للتدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة ليلا، فالبعض يحاول الاحتماء بقطع بلاستيكية أو أغطية مهترئة، بينما يعاني المرضى نقص الأدوية والتدفئة، ما يزيد تفاقم الأوضاع الصحية، لا سيما بين الأطفال وكبار السن.

وخلال الأسابيع الماضية، شهد قطاع غزة في فصل الشتاء منخفضات جوية شديدة، تسببت في اقتلاع العديد من الخيام وغرق أخرى، ما زاد من معاناة المواطنين، الذين يعانون أصلا تداعيات حرب الإبادة.